ユッタ・レールダム（28・オランダ）が2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）スピードスケート女子1000メートルで金メダルを獲得した。レールダムは10日（日本時間）、イタリア・ミラノのスピードスケート・スタジアムで行われたスピードスケート女子1000メートルにおいて、1分12秒31の僅差で優勝した。先にフェムケ・コク（オランダ）が1分12秒59の五輪新記録を樹立していたが、レールダムはそのわずか数