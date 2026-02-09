会心の演技見せた佐藤駿、本人は背中でも感動伝わる写真ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベストの194.86点をマーク。この瞬間をとらえた意外なアングルの写真が、わずか1時間で“万バズ”を記録する大評判。撮影者の目の付け所を称える声が上が