会心の演技見せた佐藤駿、本人は背中でも感動伝わる写真

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。米国と首位タイで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベストの194.86点をマーク。この瞬間をとらえた意外なアングルの写真が、わずか1時間で“万バズ”を記録する大評判。撮影者の目の付け所を称える声が上がった。

全員の笑顔が爆発した。

佐藤は「火の鳥」の壮大な音楽に乗って、冒頭の高難度の4回転ルッツを着氷。4回転―3回転の連続ジャンプも丁寧に決めるなど、全てのジャンプを着氷した。クライマックスのステップやスピンでも観客を沸かせた。フィニッシュ後は大きなガッツポーズを作り、感情を爆発させた。

国際オリンピック委員会（IOC）による、日本語版の五輪公式Xアカウントが公開したのは、両手を突き上げる佐藤と、その先で応援していた日本の選手たちを重ねた写真。チームがひとつになって戦う団体戦の意味が伝わってくる。公開されてから1時間ほどで、2万を超える「いいね」を集めた。

この1枚に日本のファンからは「チーム・関係者はもちろんのこと、本写真の撮影者にも賛辞を贈りたい」「カメラマン、狙ってたんだろうな」とのコメントも。スポーツ写真家にとっても最高峰の舞台で、他人と違ったアングルで勝負した結果を称える声が上がった。



（THE ANSWER編集部）