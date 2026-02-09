2026年2月5日、韓国メディア・ソウル経済は「世界の軍事力、日本7位、北朝鮮31位、核を持たない韓国は？」と題した記事を掲載した。米国の軍事力調査機関「グローバル・ファイヤーパワー（GFP）」が先ごろ公開した26年の世界の軍事力ランキングで、韓国は145カ国中5位にランクインした。けん引砲戦力、自走砲戦力、護衛艦戦力、予備軍兵力などの項目で高く評価された。トップ5で核兵器を持たない国は韓国だけ。韓国は11年に7位で初