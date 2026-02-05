2月8日が投開票の衆議院選挙で、焦点の一つになっているのが食料品の消費税ゼロです。自民党と日本維新の会は2年間限定で食料品の消費税率をゼロ実現に向けた検討を加速、中道改革連合は恒久的にゼロにするとしています。色めき立つのが食料品を扱うスーパーやディスカウントストア。集客力が高まると見られているためです。イオンや「ドン・キホーテ」のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）、