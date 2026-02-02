内閣府は、国立天文台が2027年の「暦要項」を発表して春分の日と秋分の日を確定させたことに伴う2027年の「国民の祝日」を次の通り発表しました。■2027年の「国民の祝日」元日1月1日成人の日1月11日建国記念の日2月11日天皇誕生日2月23日春分の日3月21日昭和の日4月29日憲法記念日5月3日みどりの日5月4日こどもの日5月5日海の日7月19日山の日8月11日敬老の日