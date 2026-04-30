本稿で紹介している個別銘柄：INPEX（1605）、東洋エンジニアリング（6330）、住友金属鉱山（5713）、岩谷産業（8088）、住友化学（4005）、三菱ケミカルグループ（4188）、三井化学（4183）、商船三井（9104）、川崎汽船（9107）連日、中東情勢の緊迫化を伝えるニュースが飛び交い、特定のテーマ株へ短期的に資金が向かっている2026年の株式市場。「有事ならとりあえず防衛や資源を買えばいい」という単純な連想ゲームで相