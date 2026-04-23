内閣府男女共同参画局が20日に投稿した啓発漫画がSNSなどで物議を醸している。性暴力に対して注意を呼びかける内容だが、偏った内容に納得していない人は多いようだ。 問題となっているのは、内閣府男女共同参画局がX（旧Twitter）に投稿した「若年層の性暴力被害予防月間」に関する啓発漫画だ。「それ、性暴力です！」などとつづり、2本の短い漫画を投稿。そのうちの1つは、若い女性が交際相手の裸の画像を友人に送信するという