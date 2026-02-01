ボクシング興行「ザ・リング6」ボクシングの興行「ザ・リング6」が米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催され、ヘビー級のジャレル・ミラーとキングスリー・イベ（ともに米国）が対戦。ミラーが判定勝ちを収めた中で、前代未聞のハプニングが話題を呼んでいる。珍事が起きたのは第2ラウンドだった。ミラーはイベから強烈なパンチを受けると突然、頭のウィッグがふわりと浮き上がった。その後、接着されたウィ