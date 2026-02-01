ボクシングの興行「ザ・リング6」が米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催され、ヘビー級のジャレル・ミラーとキングスリー・イベ（ともに米国）が対戦。ミラーが判定勝ちを収めた中で、前代未聞のハプニングが話題を呼んでいる。

珍事が起きたのは第2ラウンドだった。ミラーはイベから強烈なパンチを受けると突然、頭のウィッグがふわりと浮き上がった。その後、接着されたウィッグを剥ぎ取り、リング上で頭頂部が露わになった姿をお披露目した。

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の公式Xは「キングスリー・イベがジャレル・ミラーの髪の毛を殴り飛ばした」と文面に綴り、衝撃のハプニングに脚光。別の投稿では勝利後のリング上で笑顔でインタビューに応じる映像を公開。事の顛末が明かされた。

「面白いだろ？ お母さんの家に行ったら、テーブルの上にシャンプーのボトルがあって、それで髪を洗ったんだ。そしたら、まさかのアンモニア系漂白剤みたいなやつだったんだよ。マジで2日前に髪の毛を失った。だから仲間に電話して、『男性用ウィッグをくれよ。急いでこいつをくっつけるから』って言ったんだ。そしたらイベがそれを吹っ飛ばしやがった。面白いよな。俺はコメディアンだからな」

瞬く間に反響は広がり、米スポーツ専門局「ESPN」のマイク・コッピンガー記者はXで「ボクシングのすべてを見尽くしたと思った矢先に。ポーリー・マリナッジがラブモア・ヌドゥ戦で自分の三つ編みを切った以来、試合中に髪型が変わるのを見たのは初めてかもしれない」と驚きを隠せないようだった。



