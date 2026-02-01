女優・黒柳徹子(92)が1日、自身のインスタグラムを更新。黒柳が司会を務めるテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）がこの2月で放送50周年を迎えたことを報告し、ファンへの感謝をつづった。黒柳は「みなさん、いつも応援してくださってありがとうございますおかげ様で『徹子の部屋』は始めてから、この2月で50年になりました」と報告。「50年前に『徹子の部屋』を始めた時は、考えてもいない事でした。一年も続けば