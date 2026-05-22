革靴のお手入れをしたいけれど、「ケア用品って意外と高い…」と感じたことはありませんか？そんな方にぜひチェックしてほしいのが、ダイソーのシューケアグッズ売り場！今回ご紹介する「靴ブラシ（豚毛入り）」も、まさか220円（税込）とは思えない本格派。これは専門店に行く前に、一度試してみる価値ありですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：靴ブラシ（豚毛入り）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ