若いころの自分だって、ミニスカートをはいたりちらっとおなかが見えるようなファッションをしていたのに、わが娘となると話は別。どうしても「そんな下着みたいなかっこうで出掛けるなんて」と嘆きたくもなるようだ。【マンガ】娘が同性愛者…「うちは普通だと思っていた」と混乱する私に、娘は「普通って何？」と言った一人暮らしの娘のアパートを見に行って昨年から大学生になった娘をもつミナさん（49歳）。北関東で夫と高校生