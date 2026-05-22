コンゴ民主共和国東部のエボラ治療センターに火が放たれ、警察が出動する事態となった/Gradel Muyisa Mumbere/Reuters via CNN Newsource（CNN）コンゴ民主共和国（DRC）東部で21日、抗議活動参加者らがエボラ出血熱患者を治療する医療施設に火を放ち、病院のテント2棟が焼失した。地元政治家がCNNに語った。コンゴの政党A2RCのリュック・マンベレ副党首によると同日、エボラ出血熱で死亡した若い男性の遺族が、ルワンパラ病院から