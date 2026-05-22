アメリカ・ニューヨークのマムダニ市長は21日、来月開幕するサッカーのFIFAワールドカップの観戦チケット1000枚を、市民向けに抽選で1枚50ドルで提供すると発表しました。マムダニNY市長：我々はホスト委員会と提携し、ニューヨーク市民に手頃な価格のワールドカップのチケット1000枚を確保した。ニューヨークのマムダニ市長は来月11日に開幕するサッカーのFIFAワールドカップでニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行わ