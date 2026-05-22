大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】炎鵬と人気タレントが「まさかの2ショット」（アップ）十両三枚目・羽出山（玉ノ井）と十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）の一番は物言いがつく好勝負となった。土俵上で物言い協議が行われる中、協議の結果を待つ炎鵬の向こう側に同じく真剣な表情の人気タレントが映り込み、偶然の2ショットに「え、映ってるやん」「まさかの2ショット」などファンがざわついた。