身内が経営する職場で働くというのは、一見すると公私ともに融通が利きそうで羨ましいものだ。しかし、そこに予期せぬ大人のドロドロ劇が絡んできたらどうだろうか。ガールズちゃんねるに5月中旬、「姉の旦那との出来事について相談です」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は42歳の主婦で、姉の旦那が経営する店でパートを始めて1年弱になるという。発端は、今年の誕生日に義兄から届いたお祝いLINEだった。トピ主