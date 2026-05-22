スポーツの勝敗から政治的出来事まであらゆるものを賭けの題材にする「予測市場」は拡大しつつあり、2026年4月には242億ドル(約3兆7800億円)まで取引量が増加しています。そんな中、ミネソタ州が全米で初めて予測市場サイトの運営を禁止する法律に署名し、アメリカの商品先物取引委員会(CFTC)はこれを違法として訴訟を起こしています。Minnesota to ban prediction markets like Kalshi, Polymarket : NPRhttps://www.npr.org/2026