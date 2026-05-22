東京・新宿区の路上で、金品を奪うために警棒を所持していたとして男2人が逮捕されました。貴金属買い取り業者に持ち込まれる金塊を狙っていたとみられています。【映像】連行される植竹容疑者らの様子植竹和弘容疑者（23）ら2人は、新宿区四谷の路上で金品を奪うために警棒を所持した強盗予備の疑いがもたれています。捜査関係者などによりますと、植竹容疑者らは近くの貴金属買い取り業者に持ち込まれる金塊を狙っていたと