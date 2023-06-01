スマホ業界に新たな「値上げ」の波はやってくるのか。 昨年、NTTドコモとKDDIが相次いで値上げした新料金プランを投入。KDDIは既存プランも値上げした。 NTTドコモの前田義晃社長 ソフトバンクはなんとか持ちこたえていたものの、この6月に新料金プラン、さらに既存プランの値上げを行う。 同社の宮川潤一社長は「値上げによる影響も考え、ギリギリまで値上げしないようにしてきたが、世の中の物価が上がり