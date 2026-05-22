中東情勢の緊迫化により、石油関連製品の供給不安が広がっている。原油を精製して作られる石油製品の一種「ナフサ」の供給不安は国内のさまざまな産業に影響を及ぼしており、その波は梱包・包装資材にも及ぶ。「プチプチ®」の名前で知られる気泡緩衝材などを製造・販売する川上産業は、原材料価格の高騰を受けて二度の価格改定を実施した。現場ではいま、何が起きているのか。 【画像】ハート型や四角い形のものも含め