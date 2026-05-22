今回は、夫の話が真っ赤な嘘だったエピソードを紹介します。夫の職場に行ってみると…「ある日、夫のカバンの中に空の弁当箱を見つけたんです。夫を問い詰めると、『同僚の女子が作ってきたおかずが入っていた弁当箱だよ』『手作り弁当を押し付けられて迷惑してるんだ……』と言ってきて、ムカムカしました。既婚者だと分かっていながら、手作り弁当を夫に押し付けるなんて、最低だと思ったからです。そこで私は、夫の職場に行き、