韓国で同居していた義母を暴行して殺害し、スーツケースに入れて河川に遺棄した疑いのある26歳男チョ・ジェボクが、殺意はなかったとして初公判で容疑を否認した。【写真】チョ・ジェボクの身元情報5月21日、法曹界によると、大邱（テグ）地裁・刑事第13部（チェ・ヒイン部長判事）は、チョ・ジェボクの尊属殺害および死体遺棄などの容疑に関する初公判を行った。この日、チョ・ジェボクは被害者を殺害する意図がなかったという点