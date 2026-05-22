フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんとフィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア選手権金メダリストの本田真凜が２２日にそれぞれのインスタグラムを更新し、アイスダンスチームを結成したことを発表した。 新シーズンより競技へ挑戦し、五輪出場を目指す。２人は連名でコメントを発表。「この度、宇野昌磨本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決