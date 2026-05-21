MetaとEssilorLuxottica（エシロールルックスオティカ）は5月21日、「Hey Meta」と話しかけてMeta AIと連携するカメラ搭載スマートグラス「Ray-Ban Meta (Gen 2)」と「Oakley Meta」を日本で販売開始しました。カメラ搭載でディスプレイ非搭載のスマートグラス3K解像度で1200万画素のカメラを搭載し、写真や動画の撮影ができる他、音声に加えてカメラ映像から視界にある対象を認識してMeta AIが応答するAIスマートグラス。フルカラ