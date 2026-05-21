栃木県上三川町（かみのかわ）で強盗殺人事件が発生してから、5月21日で1週間が経過した。5月14日午前9時半ごろ、富山英子さんの自宅に高校生4人が強盗目的で押し入り、バールのようなもので富山さんを殴ったうえ、胸などを20カ所以上刺して殺害。現場に駆け付けた40代の長男と30代の次男も襲われ、大けがを負った。栃木県警下野署は5月16日までに実行犯である高校生4人を逮捕。5月17日には、指示役とみられる横浜市港北区の無職・