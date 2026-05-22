10日夕、東京都世田谷区若林2の路上で、一人の警察官が引き金を引いた。 午後6時20分ごろ、警視庁北沢署地域課の男性巡査長（36）は、警視庁から不審な軽トラックの捜索要請を受け、該当車両を発見。停車を求めながら追跡を始める。しかし軽トラックは停止せず、住宅地の路地でパトカーに追突した。 巡査長は停止した軽トラックの荷台に乗り、運転手らを確保しようとする。ところが軽トラックは急発進。「止まれ、撃