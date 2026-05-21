サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク下を有効活用しながら収納力と作業性を向上でき、サブテーブルとしても使えるデスクワゴン「100-DESKF066BK（ブラック）」「100-DESKF066W（ホワイト）」を発売した。■「しまう」と「使う」を1台でデスク周りは、気づけば書類や小物、周辺機器で散らかりがち。そんな悩みをスマートに解決するのが、本製品だ。高さ61cmのコンパクト設計でデスク下に