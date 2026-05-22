ガジェット愛好家やセキュリティ研究者の間で注目を集めた「Flipper Zero」の登場から約6年、開発元のFlipper Devicesは5月21日、Linux搭載の携帯型マルチツール「Flipper One」の詳細を発表した。製品発売には課題が残されており、まずは製品構想と開発状況を公開し、コミュニティに協力を呼びかけている。Flipper OneFlipper Zeroは、NFC、RFID、赤外線、Sub-1GHz帯の無線通信などを扱える小型の多機能ツールとして知られる。ア