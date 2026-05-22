お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が22日までにXを更新。アカウントの乗っ取り被害に悲鳴をあげた。バービーは21日夜、「あれ？私、今乗っ取られてた？（私は本当のバービーです）」と投稿。アカウント名およびプロフィル画像が変えられた状態で「あ、まだ名前が、、、アラビック」と困惑する様子をつづっていた。その後、フォロワーからアカウントが乗っ取られていたことを知らされ「わぁこんなことになってたんだ！