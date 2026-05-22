「エッホエッホのうた」をバズらせ「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の授賞式にも登壇したマルチアーティストのうじたまいと、ドラマーの丸山タカヨシが、5月21日（木）に結婚したことをInstagramで発表した。【写真】若い！10年前のうじたまい＆丸山タカヨシ■うじたからプロポーズ「エッホエッホのうた」や「独りうた 〜September調子はどうだい〜」などで人気のうじたまいは、通称”うじたま”の愛称でTikTokを