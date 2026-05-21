〈《栃木強盗殺人事件》高校生実行犯（16）の兄が独占告白「高校で別の容疑者と出会って変わってしまった」〉から続く「俺、もうそろそろパクられる」【画像】妻・美結容疑者の“タトゥーチラ見せ写真”5月14日、栃木県上三川町で農業法人を経営する一家の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。指示役として逮捕された竹前海斗容疑者（28）は事件後、地元の知人らにこう打ち明けていた――。◆