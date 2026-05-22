マウンド上では飄々と振る舞う大谷は、淡々と投げ続けた(C)Getty Images苦しみながらも無失点の快投またしても、支配力は発揮された。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）が、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーとなったが、投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点で今季4勝目を挙げた。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号