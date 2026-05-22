タレントJOY（41）が22日までにXを更新。宅配ピザに苦言を呈した。「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と書き出し、グチャグチャになった宅配ピザの写真を公開。「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と投げかけた上で「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と気丈につづった。こ