『千鳥の鬼レンチャン』に出演して話題を集めた歌手ソン・シギョンが、三吉彩花との熱愛説に言及した。5月20日、ソン・シギョンは自身のYouTubeチャンネルに一本の動画を公開。以前熱愛説が浮上していた三吉彩花について語り、注目を集めた。【写真】ソン・シギョン、三吉彩花との“密着フォト”ソン・シギョンは「昔はどこか（美味しいお店に）行くと『松重（豊）さんをお連れしたいな』と思っていたけれど、最近はこういうものを