元プロ野球・巨人で野球評論家の元木大介氏がレアな２ショットを披露し、反響を呼んでいる。２２日までにインスタグラムで「お疲れ様です昨日はｗｒａｎｇｌｅｒの展示会にお邪魔しましたそこでバッタリ長瀬君とーーーーーーーーッ」と元ＴＯＫＩＯの長瀬智也との対面を報告。「いっぱい話しして楽しかったですネイジャパのみんなもテンション爆上がりしかしｗｒａｎｇｌｅｒも歴史があって楽しかったリックさんに