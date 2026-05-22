腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツの千賀滉大投手（33）が22日（日本時間23日）に傘下1Aでリハビリ登板を開始すると21日（同22日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。同サイトによると、メンドサ監督が「非常に調子が良く、試合に出る準備はできている」と語り、最初のリハビリ登板は最大4イニング、50から60球程度、投げる予定という。千賀は4月26日（同27日）のロッキーズ戦に先発して3回途中3安