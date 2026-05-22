5月20日、女優の出口夏希が、俳優の伊藤健太郎と交際していることを『女性セブンプラス』が報じた。出口は初ロマンスとなったが、ファンの間では “人気アイドル” との関係を惜しむ向きもあるようだ。2人は、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、劇中でカップル役を演じているが、リアルでの恋愛が取りざたされることになった。「記事によれば、2025年秋ごろから、伊藤さんが出口さんに積極的に