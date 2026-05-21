岐阜県で公用車のカーナビや公用携帯電話へのNHKの受信料未払いが発生した問題を巡り、江崎禎英知事は21日、総務省を訪れ受信契約の単位の合理化をNHKに指導するよう要請した。この問題はカーナビなどで受信契約を結んでいなかったことで未払いが発生。岐阜県は、個人の契約は世帯ごとなのに、自治体を含む法人は設置場所ごとであることに加え、視聴予定のない機器が支払い対象となることを疑問視していた。総務省は2月、NHK