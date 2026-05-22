高市首相の“本気度”79回目の憲法記念日を前にした4月12日。この日に行われた自民党大会で高市早苗首相は党是の憲法改正に触れて「時は来た」と気勢を上げた。ところが、国会で議論が進展する気配は見られない。なぜか……。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「野党はともかく、与党も首相の本気度を測りかねているからですよ」と言うのは政治部デスク。「自民党が単独で衆院の3