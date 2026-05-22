6回2死一、二塁から三塁線の打球をアウトにして失点阻止【MLB】Bジェイズ 2ー0ヤンキース （日本時間22日・ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場した。打撃では4打数無安打2三振に終わり3試合連続無安打となったが、6回の守備でチームを救う好守を披露した。1-0の6回2死一、二塁だった。ゴールドシュミットの三塁線への痛烈な打球を逆