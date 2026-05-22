野球人生の契機となった2つの出会い中日、楽天で通算187登板を果たした川岸強氏は現在、台湾プロ野球（CPBL）・楽天モンキーズの1軍投手コーチを務めている。セットアッパーとして躍動した右腕は、戦力外通告や大怪我といった挫折から這い上がった「苦労人」でもある。自身の経験と恩師の言葉を胸に、言葉の壁を越えて台湾選手といかに「対話」し、成長に導いているのか。日本人コーチの奮闘の日々に迫った。川岸氏の野球人生