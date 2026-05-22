「彼が無理やり人間ドックを予約してくれて」と話すのは、eスポーツのイベントや番組で進行・司会を務めるゲーミングMCの荒木美鈴さん。その人間ドックで、子宮頸がんの疑いがある前がん病変が見つかったそうです。子宮に持病も抱えていた荒木さんは、子宮摘出手術を決断。「彼に命を救われた」と振り返ります。 【写真】「毎日、みそ汁を作りたい」荒木さんにベタ惚れの旦那さんとの幸せ全開ショット ほか（全15枚）