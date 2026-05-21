映画『バイオハザード』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）の完全新作の日本公開が2026年10月9日に決定した。また、ポスタービジュアル2種が世界同時で公開となった。映画『バイオハザード』完全新作の日本公開が10月9日に決定し、ポスタービジュアル2種が世界同時で公開に『バイオハザード』のシリーズ最新作のメガホンを取るのは『バーバリアン』（2022）や、エイミー・マディガンにアカデミー賞助演女優賞をも