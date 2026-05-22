ドイツ代表に5大会連続で選出のマヌエル・ノイアードイツサッカー連盟は5月21日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーリストを発表。40歳のGKマヌエル・ノイアー（バイエルン）が5大会連続で選出された。経験豊富な大ベテランの復帰に、SNS上では「時差無視でW杯見るしかねえな」「バグってる」といった驚きと期待の声が上がっている。自国開催だった2024年欧州選手権（EURO）を最後に代表から遠ざかっていたノイアー。