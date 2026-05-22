コメの価格が下がってきた。農林水産省は全国のスーパーでコメの販売価格を調査し、基本的には毎週、平均価格を発表している。それによると昨年7月14日から今年5月10日までの期間、最もコメの平均価格が高かったのは昨年12月29日から今年1月4日までの週で5キロ4416円だった。だが、その後は徐々に右肩下がりを示し、5月4日から5月10日までの週は3742円まで下落した。（全2回の第1回／註：価格は全て税抜き）＊＊＊【画像】コメの