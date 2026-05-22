本田圭佑氏をはじめとする豪華な顔ぶれが揃ったNHKは5月21日、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の放送を支える解説者が決定したと発表した。日本代表戦の解説を務める本田圭佑氏をはじめとする豪華な顔ぶれが揃い、ファンからは「これは楽しみ」「鉄壁の布陣」と大きな反響を呼んでいる。NHKは地上波やBSなどで、注目される日本代表戦だけでなく1か月にわたる熱戦の数々を届ける予定だ。その中継を盛り上げる解説陣には、W