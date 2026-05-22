琴平警察署 知り合いの自宅に侵入して現金6000円を盗んだとして、香川県仲多度郡の男子高校生（15）が22日、住居侵入窃盗の疑いで逮捕されました。 琴平警察署によりますと、男子高校生は21日午後3時45分ごろ、仲多度郡の男子高校生（15）の自宅に侵入し、財布から現金6000円を盗んだ疑いが持たれています。男子高校生と被害に遭った男子高校生は知り合いだということです。 警察の調べに対して男子高校生は「盗んだ金