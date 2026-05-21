子役時代にNHK Eテレ（教育テレビ）で放送された番組の主人公“まいんちゃん”として愛され、その後も順調に女優としてキャリアを重ねてきた福原遥（27歳）。2022年には、連続テレビ小説『舞いあがれ！』のヒロインとして走り続けた。また、同じく2022年に出演した山下智久主演のドラマ『正直不動産』も大きな評判と人気を集め、続編とスペシャル版を経て、ついに映画版が公開。『正直不動産』で約4年間にわたり演じてきた、カ