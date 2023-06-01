ＮＹ時間の後半に入って、ドル円は１５８円台に再び値を落としている。ＮＹ前半までの上げを解消する展開。市場全体に動きが出ており、米株式市場が上げに転じているほか、原油と米国債利回りが低下し、ドルが売られている。原油が１００ドルを割り込み、９６ドル台まで下落。 特段の具体的な材料は見当たらないが、イラン情勢を期待した動きが再び出ている印象。 米大手銀のストラテジストは、６月の日銀決定会合を控